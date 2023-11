Tg Economia – 14/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pil, possibile correzione al ribasso per gli obiettivi del Mef - Bankitalia, con taglio cuneo fiscale e nuova Irpef 600 euro in più - Il turismo delle radici volano per l'agroalimentare - Economia circolare, Italia maglia rosa in Ue sat/gtr