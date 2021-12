Tg Economia – 13/12/2021

In questo numero del Tg Economia: Il turismo di lusso vale 25 mld, Italia destinazione top - Da Intesa Sanpaolo soluzioni assicurative per imprese medio-grandi - Previdenza, aumentano gli iscritti e le prestazione erogate da Enpaia - I tre fattori per la crescita del settore orafo. abr/gtr