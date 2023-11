Tg Economia – 13/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Evasione fiscale, recuperati 6 milioni dai Comuni - A novembre 430 mila assunzioni previste dalle imprese - Dall'Ue 1,7 miliardi di aiuti per gli impianti agrivoltaici - Anche l'intelligenza artificiale in campo contro l'evasione fiscale sat/gtr