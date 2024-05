Oltre la metà degli italiani è pessimista sull’economia del paese

ROMA (ITALPRESS) - La maggior parte degli italiani, il 55,5%, ritiene che la situazione economica del Paese abbia subìto un peggioramento nel corso dell'ultimo anno. È quanto emerge dal Rapporto Italia Eurispes, giunto alla 36esima edizione. Per il 18,6% la situazione è rimasta stabile, mentre solo un italiano su dieci ha indicato segnali di miglioramento. Il 15,6% non sa o non ha voluto fornire alcuna risposta. /gsl