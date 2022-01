Tg Economia – 13/1/2022

In questa edizione del Tg Economia: - PMI, spesa per i servizi pubblici locali +13% - Imprenditori più ottimisti sulla propria azienda che sul Paese - Proprietà intellettuale, un fondo europeo per le PMI - Legge di Bilancio, le novità sul credito d'imposta gtr/