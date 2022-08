Tg Economia – 12/8/2022

In questa edizione: - Petrolio, consumi in aumento e il G7 pensa a un calmiere - Manifatturiero, nel 2021 produzione Ue +8% - Il mercato della frutta sconta gli aumenti di energia e materie prime - Contanti, alcune regole per non incorrere in penali fsc/sat/gsl