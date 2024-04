Tg Economia – 11/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Bce lascia invariati i tassi di interesse - A febbraio segnali positivi per la produzione industriale - Cifa, competenze e flessibilità per rilanciare le Pmi - Debito pubblico, la corsa al riarmo minaccia i Paesi più vulnerabili abr/gtr