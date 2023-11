Tg Economia – 10/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Produzione industriale al palo a settembre - Energia, le tensioni sui prezzi non sono ancora archiviate - Dal governo 22 milioni per l'agroalimentare e la pesca - Cybersicurezza, al via l'investimento da 15 mln previsto dal Pnrr abr/gsl