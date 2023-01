Tg Economia – 10/1/2023

In questa edizione: - Meloni incontra Von der Leyen, confermato impegno per Pnrr - 8 milioni di italiani pronti a risparmiare su cibo e bevande - Rifiuti, 600 milioni per l'economia circolare - Contabilità semplificata, cambiano le soglie dei ricavi sat/gtr