Tg Ambiente – 9/10/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L’Ue accelera sulla plastica monouso - Crisi climatica, l’Onu chiede all’Europa di essere più ambiziosa - Svolta green per l’industria del marmo Made in Italy - RamogePol, maxi esercitazione antinquinamento abr/mgg/gsl