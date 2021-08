Tg Ambiente – 8/8/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Due foreste vetuste Patrimonio dell'Umanità - Incendi tra le cause dell'inquinamento del Mar Mediterraneo - Guardia Costiera, guerra alla pesca illegale - Caretta Caretta, record di nidificazioni in Italia. col/abr/