Tg Ambiente – 8/5/2022

In questo numero di Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Un’app per gli studenti misura l’impronta ecologica - Giorgio Armani lancia un sito dedicato al pianeta - Ri-Party-Amo, la musica e i giovani insieme per la tutela della natura - Living Light, la pianta che si illumina mgg/abr/gtr/col