Tg Ambiente – 7/1/2021

In questo numero del Tg Ambiente prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Marine litter, parte la flotta antinquinamento del ministero dell'Ambiente; 40 milioni per chi lavora nelle Zone Economiche Ambientali; Nestlé, riciclabile il 96% degli imballaggi prodotti in Italia; Aworld, l'app per vivere in modo sostenibile. sat/red