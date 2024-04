Alia, Irace “Nuovi investimenti, lavoriamo a una Toscana sostenibile”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Abbiamo realizzato un impianto che sarà visitabile dai cittadini dal prossimo autunno: investiremo 400 milioni tra il 2024 e il 2025 in ulteriori impianti per trattare dalla carta al tessile, ai rifiuti elettrici e recuperare materia. Insieme ai cittadini lavoriamo a una Toscana sostenibile". A dirlo Alberto Irace, amministratore delegato di Alia Multiutility, in occasione dell’inaugurazione del digestore anaerobico di Montespertoli. fsc/gtr (Fonte video: Alia Multiutility)