Tg Ambiente – 4/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Riciclo del vetro, l’Italia per il 5° anno supera il target europeo - Cambiamenti climatici, in Italia 310 miliardi di euro di danni in 50 anni - A Giffoni il premio CONAI per la sostenibilità al corto "Gravity" - Italiani preoccupati per il Mar Mediterraneo mgg/gtr