Tg Ambiente – 4/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Nel 2023 nuovo record per la temperatura dell’oceano - Boom per le emissioni di CO2 dell’industria digitale - L’impatto ambientale dei farmaci - Vueling investe sulla sostenibilità col/mgg/abr/gtr