Tg Ambiente – 4/12/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dalla Commissione UE arriva la stretta sugli imballaggi - Accordo tra Mit di Boston e Carabinieri per monitoraggio foreste - Il Gse premia i Comuni italiani più efficienti e sostenibili - Corrono gli investimenti nel settore dei rifiuti in Italia abr/mgg/gsl