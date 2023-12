Tg Ambiente – 31/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Quanto costa arginare gli effetti dei cambiamenti climatici? - La sostenibilità sfida globale per la crescita economica e sociale - Unipol, un nuovo paradigma per la mobilità green - La renna è sempre più minacciata dal cambiamento climatico mgg/gtr/col