Tg Ambiente – 30/1/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Enac, 14,5 milioni per aeroporti più green - Allarme sulla temperatura degli oceani - Bat e Marevivo dichiarano guerra ai mozziconi (eliminare la sigla apertura - chiusura) - La scienza studia le ali dei gufi per creare aerei meno rumorosi abr/gtr/col