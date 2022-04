Tg Ambiente – 3/4/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Parchi, dal Pnrr 100 mln per la digitalizzazione - Nuove linee guida per la moda sostenibile - Un corso di laurea per i nuovi professionisti della montagna - Economia circolare, un valido aiuto per ridurre le emissioni europee abr/gtr/col