Tg Ambiente – 28/5/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

- Nel 2100 1/5 dell’umanità a rischio per il caldo ‘mortale’

- Pnrr, 115 milioni per il riciclo della plastica

- Economia circolare, Italia ancora leader in Ue

- Come si comunica la crisi climatica, aziende e giornalisti a confronto

mrv