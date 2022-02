Tg Ambiente – 27/2/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - CNR, biosensori ecosostenibili rilevano molecole tossiche - Inverno senza neve, un video punta i riflettori sulla crisi climatica - In Sicilia le serre sono sempre più green - Prisma 2, il nuovo satellite italiano che studierà i cambiamenti climatici abr/gtr/col