Tg Ambiente – 27/11/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Economia circolare, il Conai premia due giovani giornalisti - 370 milioni di metri cubi di biogas dai rifiuti organici - Quattro comunità forestali sostenibili premiate a Ecomondo - A Udine un bosco urbano con oltre 3 mila piante - A2A, in Sicilia 17,5 milioni di euro di investimenti abr/mgg/gsl