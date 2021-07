Tg Ambiente – 25/7/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Waidy Wow, a Roma un'app unisce sostenibilità e turismo; L'idrogeno per ridurre l'inquinamento dell'industria del vetro; Arrivano i primo robot autonomi per ripulire l'oceano; Emissioni di CO2 verso il massimo storico nel 2023. mgg/