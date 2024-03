Tg Ambiente – 24/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Allarme Onu, il pianeta è sull’orlo del baratro - Inquinamento atmosferico, solo in 7 Paesi su 134 l'aria è pulita - Stop ai grandi eventi nei siti naturali, Marevivo e Ci Tange chiedono una legge - A Roma ogni anno vengono raccolti 4,4 milioni di chili di olio usato mgg/abr/gtr/col