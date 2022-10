Tg Ambiente – 23/10/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - In Lombardia nuovo impianto di A2A per il trattamento dei rifiuti - In mare sono dispersi 14 miliardi di ami da pesca - Per gli studenti disabili di Roma arrivano i bus elettrici - Arriva ART, il robot tartaruga che modifica la sua struttura mgg/abr/gtr