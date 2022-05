Tg Ambiente – 22/5/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente - Rifiuti, il Pnrr può colmare il gap tra Nord e Sud - L’educazione ambientale diventa obbligatoria nelle scuole - Startup, con Eni-Joule a Milano i giovani talenti dell’eco-business - Al via la nuova edizione della campagna ‘Piccoli Gesti, grandi Crimini” abr/mgg/gtr/col