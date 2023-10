Tg Ambiente – 22/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Passi avanti sulla riforma del mercato elettrico europeo - Eolico, l’Italia tra i migliori 10 Paesi europei - Colonnine elettriche, arriva il bonus per imprese e professionisti - Nel 2024 arriverà il primo treno a idrogeno mgg/gtr/col