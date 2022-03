Tg Ambiente – 20/3/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il 26 marzo torna Earth hour, l'ora della terra - Venezia diventa capitale mondiale della sostenibilità - Trasmessa al Mite la lista dei siti idonei per il Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi - Future track, il progetto che punta al riciclo della merce contraffatta abr/mrv