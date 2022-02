Tg Ambiente – 20/2/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Energia, l’Ue dice sì a gas e nucleare - Porti inquinati, l’Italia è al 3° posto per emissioni di CO2 - Aeroporti, entro 2030 zero emissioni con la "Dichiarazione di Tolosa" - Nel 2021, record di casi di influenza aviaria abr/gtr/col