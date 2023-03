Tg Ambiente – 19/3/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Transizione green, la logistica punta sulle tecnologie - Gestire le foreste per tutelare l’ambiente - Negli oceani ci sono oltre 170.000 miliardi di frammenti di plastica - Nasce il Laboratorio Esg di Intesa Sanpaolo abr/gtr/mgg