Tg Ambiente – 19/06/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L’inazione climatica costerà 178mila miliardi di dollari - Unicredit, 5 miliardi per la sostenibilità dei territori - A Mestre la prima stazione di servizio per l’idrogeno - Un superverme mangia-plastica potrebbe aiutarci a salvare il Pianeta. abr/gsl