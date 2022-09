Tg Ambiente – 18/9/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il Parlamento Ue chiede controlli più ampi contro la deforestazione - Sostenibilità, dal Mise 750 milioni di euro per le imprese - Un progetto studia l’impatto dello smog sugli ecosistemi naturali - Tutela della biodiversità, appello di 200 scienziati abr/mgg/gtr/col