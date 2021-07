Tg Ambiente – 18/7/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Teleambiente: Ue, "Chi inquina paga" non è sempre vero; Pandemia e lockdown non fermano il consumo di suolo; Tutela della biodiversità, primo accordo all'ONU; McDonald's e il roadshow della sostenibilità. abr/