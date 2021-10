Tg Ambiente – 17/10/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Primo via libera del Parlamento all’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione - Accordo Utilitalia-Marevivo per ridurre i mozziconi di sigaretta - Monito dell’AIE, la transizione verso l’energia pulita è troppo lenta - Engie, “Steps of Energy” per uno stile di vita sostenibile. abr/gtr/col