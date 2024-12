Tg Ambiente – 15/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L'efficienza energetica è la strada per la decarbonizzazione - Il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato - Aeroporti, lo sviluppo sostenibile entra in una nuova fase - Smog, migliora la qualità dell’aria in Europa mgg/gtr