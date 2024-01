Tg Ambiente – 14/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Ue, 175 milioni per ridurre le emissioni di metano - Microplastiche nell’acqua in bottiglia - Trasporto marittimo, il biofuel soluzione per un futuro più green - Arriva un nuovo software per calcolare le emissioni evitate di CO2 mgg/gtr/col