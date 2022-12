Tg Ambiente – 11/12/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Deforestazione: nuove regole per le aziende UE - Esg Challenge Iren 2023, 12 sfide per lo sviluppo sostenibile - A2A, 16 miliardi per transizione energetica ed economia circolare - Cop 15 sulla biodiversità, obiettivo 30% del territorio protetto mgg/abr/gtr/col