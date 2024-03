Tg Ambiente – 10/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dall'Ue 233 milioni per la sostenibilità e il clima - Record di emissioni globali di CO2 del settore dell’energia - Inaugurata Key, l’expo della transizione energetica - Arriva CIRO, il database che indica le regioni più green mgg/gsl