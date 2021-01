È in programma martedì 12 gennaio, alle ore 17.00, il terzo incontro de i “Martedì della Camera” degli Avvocati Tributaristi di Palermo, patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Il seminario avrà ad oggetto il tema “Transazione fiscale e recenti novità in materia di crisi d’impresa” e si terrà in video conferenza sulla piattaforma zoom (ID riunione 885 7794 3893 – Passcode 314971). Dopo la presentazione ed i saluti del Presidente della Camera Angelo Cuva, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo Giovanni Immordino e del Presidente dell’Uncat Antonio Damascelli interverranno: Angelo Cuva, Pasquale Stellacci, Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Daniele Giacalone. V.

Presidente della CAT di Palermo, Maria Bruccoleri, Consigliere della CAT di Palermo. Seguirà il dibattito. Introduce e modera Domenico Carota, Tesoriere della CAT di Palermo. L’evento è accreditato per la formazione continua degli Avvocati.

(ITALPRESS).