MILANO (ITALPRESS) – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione a Milano. La scossa di magnitudo 4.4 (con una stima compresa tra 4.3 e 4.8 gradi) è stata localizzata dai sismografi dell’Ingv di Roma, l’istituto di Geofisica e Vulcanologia, a due chilometri da Bonate Sotto, comune bergamasco, a una profondità di 26 chilometri. Il sisma è stato avvertito chiaramente nel centro di Milano, ma anche nell’Hinterland di Segrate, Vermezzo, Como e in Brianza. Non si registrano al momento danni. “Scossa di terremoto magnitudo 4,4 sentita in tutta la Lombardia – ha detto, su Facebook, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – l’epicentro è stato vicino a Bonate Sotto, Bergamo. Sono in contatto con la Protezione Civile, al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose”.

(ITALPRESS).