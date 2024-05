Terna, Internet of Underwater Things per le reti subacquee

ROMA (ITALPRESS) - Terna rafforza l’impegno ad adottare le tecnologie più innovative per una gestione ancora più efficiente e sostenibile delle infrastrutture elettriche, in particolare di quelle sottomarine. La società guidata da Giuseppina Di Foggia ha avviato la sperimentazione della tecnologia dell’Internet of Underwater Things, in collaborazione con Wsense, società deep-tech leader nel monitoraggio e nei sistemi di comunicazione per l'ambiente subacqueo. Nel futuro scenario energetico, infatti, le dorsali strategiche realizzate attraverso cavi elettrici sottomarini saranno sempre più diffuse. L’Internet of Underwater Things è un nuovo orizzonte tecnologico in grado di assicurare una gestione più intelligente e sostenibile di questi collegamenti, attraverso il monitoraggio avanzato e la comunicazione in tempo reale di parametri subacquei. sat/gtr