Termina la missione militare italiana in Afghanistan

La missione in Afghanistan "ha messo in evidenza l'elevata professionalità dei nostri uomini e donne in divisa ma soprattutto la loro spiccata capacità di cogliere le esigenze del popolo afgano e delle sue istituzioni". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a Herat, in occasione della cerimonia per la conclusione della presenza militare italiana nel quadro della missione Nato Resolute Support. sat/gtr (fonte video: Ministero della Difesa)