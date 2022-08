ROMA (ITALPRESS) – L’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, in programma domani sera al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, è stata cancellata. Ne dà notizia il sito della squadra spagnola: la partita non si giocherà per motivi di sicurezza, considerate le nuove tensioni tra Israele e Palestina nella Striscia di Gaza. La notizia è stata poi confermata anche dalla Juventus con una nota sul proprio sito. “I detentori dei biglietti – ha precisato il club bianconero – saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

