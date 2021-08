NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho bisogno di più tempo per recuperare le energie. Ci vediamo agli Us Open”. Lo ha scritto sui social il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, che dunque rinuncia al torneo di Cincinnati. Il serbo non parteciperà all’imminente Masters 1000, il “Western & Southern Open” e sarà invece regolarmente al via del quarto e ultimo Slam della stagione. La stagione di Djokovic, come lui stesso ha spiegato, dagli Australian Open alle Olimpiadi di Tokyo è stata lunga e stancante. “Adesso starò di più con la mia famiglia e poi sarò a New York”, ha precisato il numero uno del mondo.

Il serbo, quest’anno ha trionfato nel Major e di Melbourne, al Roland Garros e a Wimbledon ed è a caccia del sogno “Grande Slam”, ovvero il successo nei 4 tornei più importanti del circuito nella stessa stagione. L’impresa di vincere i quattro grandi eventi consecutivamente in un’annata è riuscita, al maschile, soltanto a Don Budge (nel 1938, da dilettante) e a Rod Laver (da dilettante nel 1962 e in formula Open nel 1969).

(ITALPRESS).