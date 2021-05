Tennis e turismo, Gattinoni official tour operator delle Nitto Atp Finals

Quando Torino si è aggiudicata le Nitto ATP Finals, il Gruppo Gattinoni, attivo da oltre 40 anni nel mondo del turismo e degli eventi, ha investito per trasformare la manifestazione sportiva in booster che valorizzasse il turismo in città e in Piemonte. abr/gtr