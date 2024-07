ROMA (ITALPRESS) – La squadra di tennis ha aperto oggi il media day della delegazione spagnola impegnata ai Giochi di Parigi2024. Come prevedibile, Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, che giocheranno insieme il doppio maschile, hanno catallizzato le attenzioni di molti. “Per me è un sogno giocare qui con Nadal. E’ ovvio che il successo non è garantito dai nomi: il percorso è difficile ma appassionante e spero di affrontarlo al meglio. Spero che il tutto possa diventare un ricordo che rimarrà impresso nella mia memoria”, ha detto Alcaraz.

“E’ sempre una grande gioia essere qua ai Giochi, anche se ho già partecipato diverse volte alle Olimpiadi. Il doppio con Alcaraz? Non siamo riusciti a prepararci insieme ma sappiamo tutti che Carlos sta attraversando un periodo molto positivo. Io spero di essere al livello, che è ciò di cui ho bisogno per poter funzionare al meglio individualmente e collettivamente”, ha affermato invece Nadal.

“Per me il torneo di Pechino2008 (quando ha vinto l’oro in singolare, ndr.) è stato più bello di molte prove del Grande Slam. E’ uno dei momenti più belli della mia carriera, senza dubbio. Ai Giochi ti senti come se non fossi solo te stesso. Rappresenti una squadra, un Paese”, ha concluso il 38enne maiorchino.

