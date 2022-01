MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Comincia col piede giusto il cammino di Garbine Muguruza agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. La spagnola, terza testa di serie e finalista nel 2020, debutta superando per 6-3 6-4 la francese Clara Burel. Al secondo turno anche Anett Kontaveit e Iga Swiatek: la prima, testa di serie numero 6, regola per 6-2 6-3 la ceca Katerina Siniakova mentre la polacca, settima forza del tabellone, concede appena tre game (6-3 6-0) alla qualificata britannica Harriet Dart. Subito fuori invece Leylah Fernandez (n.23), finalista agli ultimi Us Open, battuta 6-4 6-2 dalla wild card locale Maddison Inglis.

ALTRI RISULTATI 1^ TURNO

Pavlyuchenkova (Rus, 10) b. Bondar (Hun) 6-2 6-1

Rybakina (Kaz, 12) b. Diyas (Kaz) 6-7(3) 7-6(3) 6-1

Halep (Rou, 14) b. Frech (Pol) 6-4 6-3

Mertens (Bel, 19) b. Zvonareva (Rus) 6-4 7-5

Cirstea (Rou) b. Kvitova (Cze, 20) 6-2 6-2

Kasatkina (Rus, 25) b. Voegele (Sui) 6-3 6-1

Zidansek (Slo, 29) b. Rus (Ned) 3-6 6-3 7-6(8)

Vondrousova (Cze, 31) b. Hon (Aus) 6-2 6-3

Tauson (Den) b. Sharma (Aus) 6-3 6-4

Konjuh (Cro) b. Rogers (Usa) 4-6 6-3 7-5

Kucova (Svk) b. Doi (Jpn) 6-3 7-5

Peterson (Swe) b. Saville (Aus) 6-2 6-3

Linette (Pol) b. Sevastova (Lat) 6-4 7-5

Stosur (Aus) b. Anderson (Usa) 6-7(5) 6-3 6-3

Zhangh (Chn) b. Golubic (Sui) 6-3 6-4

Watson (Gbr) b. Sherif (Egy) 6-3 5-7 6-2

Samsonova (Rus) b. Bektas (Usa) 7-5 6-4

Begu (Rou) b. Dodin (Fra) 2-6 7-5 6-3

Cornet (Fra) b. Tomova (Bul) 6-3 6-3

Baptiste (Usa) b. Garcia (Fra) 4-6 7-6(4) 6-3

(ITALPRESS).