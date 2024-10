Telco, le offerte riservate anomalia italiana che penalizza il settore

ROMA (ITALPRESS) - Le offerte riservate, pratica presente solo in Italia e tipica del mercato telefonico, penalizzano tutto il settore delle telecomunicazioni e i consumatori finali. Sono le conclusioni di uno studio promosso da iliad e realizzato dai professori Cesare Pozzi, Domenico Lombardi e Davide Quaglione. In Senato è stata presentata anche un’indagine di mercato condotta dall’istituto di ricerca SWG che ha rilevato come la diffusione delle “offerte riservate” venga percepita come un fattore che incrementa la confusione, specialmente per i consumatori meno esperti, penalizzando i clienti storici a favore dei nuovi utenti. f04/xi2/fsc/gtr