Tecnologie in sanità, Leogrande “Meeting AIIC evento di successo”

Tecnologie in sanità, Leogrande “Meeting AIIC evento di successo”

VERONA (ITALPRESS) - "Partecipazione numerosa e coinvolta, il bilancio di questo meeting non può che essere positivo, e le prospettive sono interessanti": lo ha detto il presidente del Meeting dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Lorenzo Leogrande, a margine della due giorni che si è svolta a Verona, dedicata al tema “Quali dati per la governance delle tecnologie in sanità”. col/fsc/gtr